«Запад» продолжил продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зелёный Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Дроновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным Минобороны, потери в живой силе ВСУ составили до 240 военнослужащих.
«Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.