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«Запад» продолжил продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла ему поражение в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зелёный Гай Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Дроновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным Минобороны, потери в живой силе ВСУ составили до 240 военнослужащих.

«Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.