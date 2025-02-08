«Запад» продолжил продвижение в глубину обороны противника

«Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.