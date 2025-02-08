«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуру военных аэродромов, складов хранения и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.