ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуру военных аэродромов, складов хранения и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.