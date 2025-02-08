Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.