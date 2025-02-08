Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.