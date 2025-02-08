Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и бронетранспортер Spartan, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер Spartan производства Великобритании и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.