В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — написал он.
В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.
Представители Следственного комитета уже завершили мероприятия на месте инцидента и обследовали окрестности, коммунальщики могут начать восстановительные работы, добавил Слюсарь.
Кроме того, администрация Первомайского района организовала поквартирный обход, оперативный штаб по приему заявок от жителей, а также комиссию для оценки материального ущерба. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь.