В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА

В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.