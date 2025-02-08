Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. На территории многоквартирных жилых домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — написал он.

В субботу Слюсарь сообщил, что регион ночью подвергся налету украинских дронов, кроме административного центра области БПЛА сбили в Чертковском районе, никто не погиб и не пострадал. В Ростове-на-Дону повреждения окон и рам зафиксировали в 14 дома, для размещения их жильцов власти подготовили лицей.

Представители Следственного комитета уже завершили мероприятия на месте инцидента и обследовали окрестности, коммунальщики могут начать восстановительные работы, добавил Слюсарь.

Кроме того, администрация Первомайского района организовала поквартирный обход, оперативный штаб по приему заявок от жителей, а также комиссию для оценки материального ущерба. Глава региона заверил, что всем окажут необходимую помощь.