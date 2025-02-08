Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова

В Ростове, в Первомайском районе, на территории домов, которые получили повреждения из-за падения обломков БПЛА в ночь на 8 февраля, ввели режим ЧС. Такое решение было принято на заседании комиссии по ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.