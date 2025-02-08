Опасность атаки беспилотников отменили в Самарской области

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Отбой опасности дали в 13:30 8 февраля 2025 года. Предупреждение действовало чуть более 7,5 часов. Оповещение через свое приложение разослало МЧС России.
«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорилось в сообщении.
Аэропорт Курумоч в Самаре в этот раз не приостанавливал прием и отправку самолетов. Воздушная гавань работала в штатном режиме. Жителей в случае ЧС призывали звонить по номеру 112.
Напомним, при атаке БПЛА следует отойти от окон, спуститься в подвал или на подземную парковку. Если вы обнаружили беспилотник или его обломки, нельзя их трогать — необходимо как можно скорее покинуть опасную зону.