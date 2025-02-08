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Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в курском приграничье и отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника», — говорится в сводке.

Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии также были поражены живая сила и техника противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.