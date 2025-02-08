Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника», — говорится в сводке.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии также были поражены живая сила и техника противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также шести населенных пунктов в Сумской области Украины.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.