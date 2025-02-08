В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ

«В 13.50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа. На месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы», — написал он в Telegram-канале.
«Буду держать вас в курсе», — добавил Филимонов.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. БПЛА самолетного типа успешно подавлен над Шекснинским районом Вологодской области, на месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«В 13.50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа. На месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы», — написал он в Telegram-канале.
«Буду держать вас в курсе», — добавил Филимонов.