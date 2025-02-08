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Один человек погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один человек. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе администрации города.

«По предварительным данным, повреждения получил многоквартирный дом, есть пострадавшие, один человек погиб», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Подробности произошедшего выясняются оперативными службами.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Макеевки. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что было повреждено здание и рядом припаркованные машины.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.