В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника

«В селе Шелаево в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с ранениями лица и предплечья в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.
Гладков добавил, что посёлок Уразово атакован несколькими дронами. Один дрон сдетонировал возле социального объекта — в здании выбиты окна, также у территории повреждён припаркованный легковой автомобиль. Вторым дроном атакован ещё один легковой автомобиль — у транспортного средства повреждено лобовое стекло.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — подчеркнул губернатор.