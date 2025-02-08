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В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мужчина ранен в селе Шелаево в Белгородской области в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В селе Шелаево в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с ранениями лица и предплечья в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Гладков добавил, что посёлок Уразово атакован несколькими дронами. Один дрон сдетонировал возле социального объекта — в здании выбиты окна, также у территории повреждён припаркованный легковой автомобиль. Вторым дроном атакован ещё один легковой автомобиль — у транспортного средства повреждено лобовое стекло.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — подчеркнул губернатор.