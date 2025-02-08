Один человек погиб, еще 10 пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) около 16:00 предупредило об авиационной опасности на всей территории республики, спустя десять минут угроза ракетной опасности была объявлена только для Горловки. Последняя расположена чуть менее чем в 20 км к северу от Макеевки.