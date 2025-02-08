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Авиационную опасность повторно объявили в Воронежской области 8 февраля

Жителей призывают укрыться в комнатах без окон.

В Воронежской области объявили авиационную опасность сегодня, 8 февраля, в 17:16. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая.

Напомним, что минувшей ночью в регионе на протяжении 8,5 часов действовал режим опасности атаки БПЛА — с 21:07 7 февраля до 5:37 8 февраля. А на протяжении 147 минут — с 11:08 до 13:35 в Воронежской области объявляли авиационную опасность.