В Макеевке число пострадавших из-за обстрела ВСУ возросло до 11

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Количество раненых в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате украинского обстрела увеличилось до 11. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.