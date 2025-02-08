В Макеевке число пострадавших из-за обстрела ВСУ возросло до 11

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об одной погибшей и 10 раненых.
«На 18:00 мск поступили данные о гибели девушки (персональные данные устанавливаются). Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе двое детей — девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что также пострадали женщины 1995, 1976, 1959, 1952, 1943 и 1943 годов рождения и мужчины 1991, 1951 и 1948 годов рождения. Повреждены два многоквартирных дома, столько же торговых объектов, пассажирский автобус и 15 машин.
Около 14:30 мск система ПВО сбила выпущенную украинской армией ракету, обломки которой упали в Центрально-Городском районе Макеевки, неподалеку от автостанции.