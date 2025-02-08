Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.