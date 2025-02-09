Ричмонд
+2°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.

Источник: AP 2024

«Одесса — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области Украины воздушная тревога звучит с 03.42 мск.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.