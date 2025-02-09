В Ровненской области прогремели взрывы

«Дубно, Ровненская область — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области Украины воздушная тревога звучит с 02.39 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.