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ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР не могут эвакуироваться и живут в подвалах, потому что ВСУ атакуют любую группу мирных людей, которые пытаются выехать из города, рассказал РИА Новости командир штурмового подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга.

Источник: РИА "Новости"

«Мирных жителей находится на данный момент еще очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря) по погоде опять же», — рассказал боец.

ВСУ атакуют мирные жителей артиллерией, дронами-камикадзе и дронами, сбрасывающими снаряды, отметил командир.

«Противнику без разницы, по кому наносить огневое поражение. Противник видит, что проходит эвакуация мирного населения, начинает наносить (поражение) огнем артиллерии, а также (работают) FPV-дронами и сбросами (с дронов). Противник целенаправленно бьет по мирным жителям в ходе эвакуации», — сообщил он.

Мирные жители при этом рады приходу российских военных и часто лично благодарят их.

«Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск», — отметил Шульга.

Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».