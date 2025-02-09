ВСУ срывают попытки эвакуации жителей Дзержинска, сообщил военный

«Мирных жителей находится на данный момент еще очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек. Находим их, эвакуируем по возможности, (смотря) по погоде опять же», — рассказал боец.
ВСУ атакуют мирные жителей артиллерией, дронами-камикадзе и дронами, сбрасывающими снаряды, отметил командир.
«Противнику без разницы, по кому наносить огневое поражение. Противник видит, что проходит эвакуация мирного населения, начинает наносить (поражение) огнем артиллерии, а также (работают) FPV-дронами и сбросами (с дронов). Противник целенаправленно бьет по мирным жителям в ходе эвакуации», — сообщил он.
Мирные жители при этом рады приходу российских военных и часто лично благодарят их.
«Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск», — отметил Шульга.
Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска в минувшую пятницу. В боях за город участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».