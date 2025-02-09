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Расчеты БПЛА ставропольских десантников уничтожили скопление боевиков ВСУ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Расчеты беспилотников Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты БПЛА Ставропольского десантно-штурмового полка ВДВ уничтожили скопление украинских формирований в зоне СВО… После обнаружения бронетехники, совершающей маневр в районе линии боевого соприкосновения, оператор БПЛА ВДВ первым сбросом обездвижил вражескую БМП, вторым и последующими сбросами он уничтожил до отделения пехоты ВСУ, покинувшей десантный отсек», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что расчеты группировки войск «Днепр» днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировке ударов авиации и артиллерии.

Так, старший разведчик с позывным «Мурзик» рассказал на видео, предоставленном Минобороны, о том, как во время разведки обнаружил и атаковал тяжелый беспилотник ВСУ «Баба Яга».

«Летел на задачу с “Мавиком” и увидел “Бабу Ягу”, которая зависла над нашими позициями. И просто сбросил на нее ВОП (взрывоопасный предмет — ред.)», — рассказал боец.

Как отметили в Минобороны, информация, полученная со сбитых беспилотников ВСУ, позволяет вскрывать точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных беспилотников украинской стороны.