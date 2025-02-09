Брат погибшего с Ефремовым бойца «Тигра» рассказал о его любви к Родине

Боец отряда «Тигр» Сергей Дмитриев с позывным «Медведь», который погиб вместе с вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, был предан своей Родине до конца. Даже наличие трёхлетнего сына не остановило его от участия в специальной военной операции, рассказал РИА Новости старший брат погибшего, Дмитрий Дмитриев.
Сергей ушёл добровольцем в зону СВО в 2023 году. В прошлом году он вернулся домой, но уже осенью отправился на Курщину. Дмитрий пытался отговорить брата, хотел, чтобы он провёл больше времени со своим сыном. Но Сергей был непреклонен.
«Он сказал мне: “Враг напал, нужно защищать Родину, и товарищи (с кем он был в зоне СВО) тоже идут”. И уехал», — отметил Дмитрий.
По его словам, Сергей был бесстрашным и очень любил Россию. С детства он был патриотом. Для него это было не просто словами, а образом жизни.
«У брата было много друзей, и он всегда помогал, если кому-то требовалась помощь, делал это бескорыстно. Разница в возрасте между ними была восемь лет, но с детства был ему “за папу и за маму”, как говорится…» — поделился Дмитрий.
Мужчина также рассказал, что заставлял брата писать ему каждый день. «Я просил Сергея отправлять хотя бы смайлик или что-то ещё. Зачем? Чтобы знать, что с ним всё в порядке», — рассказал Дмитрий.
Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции погиб воспитанник гандбольной команды «Пермские медведи» 28-летний Илья Кожевников.