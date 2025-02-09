Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион

Ранее Кожемяко сообщил, что первый командир отряда «Тигр», вице-губернатор Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда Сергей Дмитриев.
«Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 (04.00 — 05.00 мск) в здании правительства Приморского края», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Там же опубликовано видео встречи. Погибших военнослужащих доставили в Приморье военным бортом.