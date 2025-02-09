Тело погибшего в Курской области Ефремова доставили в родной регион

Ранее Кожемяко сообщил, что первый командир отряда «Тигр», вице-губернатор Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда Сергей Дмитриев.