Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА — над территорией Курской области; по четыре — над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три — над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым», — сказано в сообщении ведомства.