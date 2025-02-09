Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА — над территорией Курской области; по четыре — над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три — над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым», — сказано в сообщении ведомства.
Утром в воскресенье российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, также сообщили в Минобороны РФ.
Накануне 36 дронов ВСУ были нейтрализованы над российскими регионами. После атаки БПЛА на Ростовскую область в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены жиле дома. В тот же день режим ЧС ввели в Первомайском районе города на территории поврежденных многоквартирных домов.