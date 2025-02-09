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Силы ПВО за ночь сбили 35 украинских дронов над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 9 февраля сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что над территорией Курской области российская армия сбила 18 дронов, над территорией Орловской области и Краснодарского края уничтожено по четыре беспилоиника, над территорией Воронежской и Ростовской областей ликвидировано по три дрона.

Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) уничтожено над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.