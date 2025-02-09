В небе над Ленинградской областью сбили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщило Минобороны РФ.
«Девятого февраля около 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении.
По данным из Telegram-канала губернатора региона, Александра Дрозденко БПЛА был уничтожен в Киришском районе.
«Силами ПВО над рекой Волхов в Киришском районе уничтожен БПЛА. Дежурные и оперативные службы продолжают контролировать воздушное пространство», — говорится в сообщении.