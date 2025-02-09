Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью

В этот же день силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что над территорией Курской области российская армия сбила 18 дронов, над территорией Орловской области и Краснодарского края уничтожено по четыре беспилотника, над территорией Воронежской и Ростовской областей ликвидировано по три дрона.