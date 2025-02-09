Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Уточнялось, что украинский дрон был уничтожен около 7:00 утра.
В этот же день силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что над территорией Курской области российская армия сбила 18 дронов, над территорией Орловской области и Краснодарского края уничтожено по четыре беспилотника, над территорией Воронежской и Ростовской областей ликвидировано по три дрона.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.