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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ленинградской области. Об этом 9 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Уточнялось, что украинский дрон был уничтожен около 7:00 утра.

В этот же день силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что над территорией Курской области российская армия сбила 18 дронов, над территорией Орловской области и Краснодарского края уничтожено по четыре беспилотника, над территорией Воронежской и Ростовской областей ликвидировано по три дрона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.