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ТАСС: ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили на волчанском направлении штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовящуюся форсировать реку Волчью в Харьковской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.

«На волчанском направлении операторы БПЛА и артиллеристы “Севера” уничтожили штурмовую группу ВСУ, готовящуюся ночью форсировать реку Волчью», — сказал собеседник агентства.