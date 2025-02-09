ТАСС: ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в Харьковской области

Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.
«На волчанском направлении операторы БПЛА и артиллеристы “Севера” уничтожили штурмовую группу ВСУ, готовящуюся ночью форсировать реку Волчью», — сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили на волчанском направлении штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовящуюся форсировать реку Волчью в Харьковской области.
Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.
«На волчанском направлении операторы БПЛА и артиллеристы “Севера” уничтожили штурмовую группу ВСУ, готовящуюся ночью форсировать реку Волчью», — сказал собеседник агентства.