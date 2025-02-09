В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Росавиация утром, 9 февраля, сняла ограничения на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Волгограда. С 7.01 в Гумраке разрешили отправлять и принимать самолеты после того, как воздушная гавань не работала всю ночь. Ограничения ввели в 00.32 по московскому времени.