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В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Несколько рейсов задержаны на вылет и на прилет в Гумраке.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация утром, 9 февраля, сняла ограничения на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Волгограда. С 7.01 в Гумраке разрешили отправлять и принимать самолеты после того, как воздушная гавань не работала всю ночь. Ограничения ввели в 00.32 по московскому времени.

Как сообщает Росавиация, за то время, пока Волгоград не принимал рейсы, на запасной аэродром пришлось отправить один самолет из столицы — рейс «Аэрофлота» посадили в Самаре, в Волгограде его пассажиры окажутся только в 11.35 вместо 0.50.