Собаки-сапёры Бруня и Рейга отправились из Новосибирска в зону СВО

9 февраля в рамках гуманитарного проекта «Тыл России» Совет отцов Новосибирской области отправил 40-ую по счету фуру гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом «Прецеденту» рассказал руководитель общественной организации Сергей Майоров.
— В состав груза в этот раз вошли стройматериалы, питьевая вода, свиное сало, детектор дронов, средства РЭБ, нательное бельё, бронежилеты и шлемы, подушки, масксети, медикаменты, рации, стройматериалы, блиндажные печи, футбольная форма для команды в ЛНР и многое другое, — отметил Майоров.
Вместе с фурой отправили автомобиль «УАЗ Хантер» для новосибирского подразделения «Вега» и инструменты, переданные воинам новосибирским Инструментальным заводом. Также в прифронтовую зону отправились две овчарки Бруня и Рейга. Они обучены поиску взрывчатки и мин на местности, а также распознавать звуки подлетающего дрона, которые не может уловить человеческий слух. Собаки будут предупреждать бойцов об опасности.
В начале февраля трое новосибирских бойцов СВО вернулись из украинского плена. Военнослужащих удалось вызволить в результате обмена.
27 января мэр Новосибирска утвердил положение о новой награде — «За содействие специальной военной операции». Ей будут поощряться люди, которые активно помогают участникам СВО и жителям регионов РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации.
Архип ВЕТРОВ.