Собаки-сапёры Бруня и Рейга отправились из Новосибирска в зону СВО

Вместе с фурой отправили автомобиль «УАЗ Хантер» для новосибирского подразделения «Вега» и инструменты, переданные воинам новосибирским Инструментальным заводом. Также в прифронтовую зону отправились две овчарки Бруня и Рейга. Они обучены поиску взрывчатки и мин на местности, а также распознавать звуки подлетающего дрона, которые не может уловить человеческий слух. Собаки будут предупреждать бойцов об опасности.