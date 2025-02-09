Над Воронежской областью ночью 9 февраля уничтожили три украинских БПЛА

В 6.45 9 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отбое опасности атаки вражеских БПЛА. Длилась она с 0.36 — чуть больше шести часов. Губернатор сообщил, что дроны уничтожили с помощью нашей авиации. При этом он утверждает, что пострадавших и разрушений на земле нет.