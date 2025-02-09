Над Воронежской областью ночью 9 февраля уничтожили три украинских БПЛА

Над Воронежской областью ночью в воскресенье, 9 февраля, силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА. Об этом сообщили в сводке Министерства обороны России.
В 6.45 9 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отбое опасности атаки вражеских БПЛА. Длилась она с 0.36 — чуть больше шести часов. Губернатор сообщил, что дроны уничтожили с помощью нашей авиации. При этом он утверждает, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Всего ночью 9 февраля силы ПВО уничтожили 35 украинских БПЛА. 18 из них — над Курской областью, по четыре — над Орловской и Краснодарским краем; три — над Ростовской областью и по одному — над Брянской, Тульской и в Крыму.