В Котово похоронили бойца из отряда «Бессмертный Сталинград»

Артем Образцов родился и вырос в Котовском районе, там же закончил школу и техникум. После отслужил в инженерных саперных войсках в Волжском, затем работал в Волгограде на заводе «Нефтемаш». Позже получил второе образование — овладел профессией оператора по добыче нефти и газа. У него осталась жена и ребенок.