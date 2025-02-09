Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений

Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы после временных ограничений, введенных ранним утром воскресенья, 9 февраля. В 06:55 воздушная гавань перестала принимать иногородние самолеты на свои площадки и запретила вылетать петербургским. Как сообщали в пресс-службе Росавиации, ограничения вводили ради безопасности полетов гражданских воздушных судов. Связано это было с прилетом украинского БПЛА в Ленобласть — аппарат сбили над рекой Волхов.
Неудобства продлились около полутора часов, в девятом часу утра Пулково заработал в прежнем режиме.
— Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в 08:15, на запасной аэродром уходили четыре самолета, которые направлялись в Петербург, — рассказали в Росавиации.
Судя по онлайн-табло Пулково, задержано было восемь рейсов — в Казань, Москву, Сочи, Нижний Новгород и другие города. Однако более поздние рейсы готовятся к вылету своим чередом.