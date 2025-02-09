Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений

Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы после временных ограничений, введенных ранним утром воскресенья, 9 февраля. В 06:55 воздушная гавань перестала принимать иногородние самолеты на свои площадки и запретила вылетать петербургским. Как сообщали в пресс-службе Росавиации, ограничения вводили ради безопасности полетов гражданских воздушных судов. Связано это было с прилетом украинского БПЛА в Ленобласть — аппарат сбили над рекой Волхов.