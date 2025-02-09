Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова доставили в Приморье

Сергей Ефремов родился 5 августа 1973 года. Выпускник Уссурийского суворовского военного и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. В 2022 году стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр». Это подразделение в настоящее время участвует в освобождении курского приграничья, куда в августе прошлого года вторглись украинские военнослужащие.