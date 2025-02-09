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Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова доставили в Приморье

Тело вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, погибшего в Курской области, доставили во Владивосток. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Источник: Reuters

«Прощание состоится во вторник с 11:00 до 12:00 (с 04:00 до 05:00 мск) в здании правительства Приморского края», — написал он в своем Telegram-канале.

Во Владивосток доставили также тела Александра Иваровского и Сергея Дмитриева. Бойцы находились в одной машине с Ефремовым в момент подрыва на мине.

Напомним, о гибели вице-губернатора Приморского края в ходе выполнения боевой задачи в Курской области стало известно второго февраля.

Сергей Ефремов родился 5 августа 1973 года. Выпускник Уссурийского суворовского военного и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. В 2022 году стал первым командиром добровольческого батальона «Тигр». Это подразделение в настоящее время участвует в освобождении курского приграничья, куда в августе прошлого года вторглись украинские военнослужащие.

На пост вице-губернатора Приморья Ефремова назначили в феврале 2024 года. Он занимался вопросами внутренней политики региона.

У Ефремова остались жена и четверо детей.