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Дополнительные проверки укрытий проведут в Ростове

В Ростове после атаки БПЛА 8 февраля было выявлено 76 поврежденных квартир.

Источник: телеграм-канал Александра Скрябина

В Ростове проведут дополнительные проверки убежищ. Такое поручение управлению ГО и ЧС и руководству районов дал исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Вечером в субботу он приезжал в Первомайский район на место происшествия и заслушал доклад главы района. Так, во всех 14 пострадавших домах уже завершили установку теплового контура и восстановили газоснабжение. Во время осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир, 215 окон пострадали. Сейчас ведутся обмеры по замене окон.