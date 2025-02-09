ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 87 снарядов и совершены атаки с применением 48 беспилотников, из них 17 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, социальном объекте, здании сельхозпредприятия и четырех автомобилях.