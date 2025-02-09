В Ростове после падения обломков БПЛА необходимо заменить 227 окон

Прошлой ночью над Ростовской областью сбили 18 беспилотников. От падения обломков пострадали постройки на предприятии в Чертковском районе и жилые дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону. В части многоэтажек выбило окна. На месте падения обломков был введен режим ЧС.
Как сообщает телеканалу «ДОН 24» Станислав Марченко, в 113 квартирах необходимо заменить окна. Всего пострадало 227 окон.
«Сегодня продолжаются работы по обходам жильцов, составляют акты. Ребята также дополнительно обходят и обследуют, есть ли повреждения балконов, обшивок балконных», — рассказал корреспонденту телеканал «ДОН 24» Станислав Марченко.