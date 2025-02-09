В Ростове после падения обломков БПЛА необходимо заменить 227 окон

Прошлой ночью над Ростовской областью сбили 18 беспилотников. От падения обломков пострадали постройки на предприятии в Чертковском районе и жилые дома в Первомайском районе Ростова-на-Дону. В части многоэтажек выбило окна. На месте падения обломков был введен режим ЧС.