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Войска «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Лозовая, Богуславка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

"Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М11З производства США и два бронетранспортера YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей.

Уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота», — добавили в МО РФ.