ВСУ из-за действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли до 95 военных

По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и 7 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.