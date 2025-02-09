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ВСУ из-за действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли до 95 военных

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 95 военнослужащих, 2 склада боеприпасов и 3 станции радиоэлектронной борьбы в результате действий группировок войск «Север» и «Днепр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии и автомобиль», — сказали в ведомстве.

По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и 7 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.