ВСУ из-за действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли до 95 военных

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии и автомобиль», — сказали в ведомстве.
По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и 7 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.