Российские военные поразили объект газонефтяной отрасли на Украине

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 420 единиц специальной военной автомобильной техники.