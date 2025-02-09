ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, Заолешенка, Ивашковский, Колмаков, Первый Княжий, Второй Княжий, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Южный. Отражены три контратаки противника», — говорится в сводке.