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ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла украинским войскам поражение в районах 16 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, Заолешенка, Ивашковский, Колмаков, Первый Княжий, Второй Княжий, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Южный. Отражены три контратаки противника», — говорится в сводке.

В министерстве отметили, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населённых пунктов Курской области, а также восьми населённых пунктов в Сумской области Украины.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.