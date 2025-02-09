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ФСБ начала поиски диверсантов в Дзержинске в ДНР

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения ФСБ начали поиски украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске в ДНР (украинское название — Торецк), сообщили в региональном УФСБ.

«Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, идет работа по выявлению корректировщиков огня ВСУ по городу и поиски точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население Дзержинска.

7 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Дзержинска. Город расположен к северу от Горловки и служил важным логистическим узлом ВСУ на пути к территориям ЛНР и Харьковской области.

ФСБ