ФСБ начала поиски диверсантов в Дзержинске в ДНР

«Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, идет работа по выявлению корректировщиков огня ВСУ по городу и поиски точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население Дзержинска.
7 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Дзержинска. Город расположен к северу от Горловки и служил важным логистическим узлом ВСУ на пути к территориям ЛНР и Харьковской области.