ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

«Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Второй дрон ударил по территории коммерческого объекта — повреждены навес и техническое оборудование.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил глава региона.