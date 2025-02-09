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ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Второй дрон ударил по территории коммерческого объекта — повреждены навес и техническое оборудование.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил глава региона.