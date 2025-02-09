ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях

«Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100% сейчас все-таки за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики (противника — ред.) по трассе Димитров-Константиновка-Часов Яр», — сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.