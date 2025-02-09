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ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название — Мирноград), Константиновку и Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100% сейчас все-таки за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики (противника — ред.) по трассе Димитров-Константиновка-Часов Яр», — сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.

«Кураховское направление — также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но, тем не менее, видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь», — подчеркнул он.

Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.