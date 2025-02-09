Силы ПВО сбили три украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

«С 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В этот же день сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что над территорией Курской области российская армия сбила 18 дронов, над территорией Орловской области и Краснодарского края уничтожено по четыре беспилотника, над территорией Воронежской и Ростовской областей ликвидировано по три дрона.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.