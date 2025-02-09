Силы ПВО сбили три украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

В этот же день сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников над регионами России. Уточнялось, что над территорией Курской области российская армия сбила 18 дронов, над территорией Орловской области и Краснодарского края уничтожено по четыре беспилотника, над территорией Воронежской и Ростовской областей ликвидировано по три дрона.