Пушилин рассказал о тактических успехах ВС РФ в Часовом Яре

Ранее в этот день Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Уточнялось, что потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, а также был уничтожен склад материальных средств.