Пушилин рассказал о тактических успехах ВС РФ в Часовом Яре

По его словам, на красноармейском направлении противник пытается контратаковать, но инициатива полностью принадлежит российским военнослужащим.
«Мы видим постепенное перерезание всей логистики (Вооруженных сил Украины. — Ред.) по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в этот день Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Уточнялось, что потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, а также был уничтожен склад материальных средств.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.