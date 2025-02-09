В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении

Ранее, 4 февраля, украинские СМИ заявили о потере территорий с редкоземельными металлами, в которых заинтересована Америка. Отмечалось, что Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития, который является одним из главных компонентов для производства разных элементов техники.