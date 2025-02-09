В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении

«Сообщается, что из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов», — указано в сообщении.
Кроме того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех месторождений поблизости.
Отмечается, что установка принадлежала украинской нефтегазовой компании «Системоинженеринг». Месторождение разрабатывалось в течение последних 10 лет.
Ранее, 4 февраля, украинские СМИ заявили о потере территорий с редкоземельными металлами, в которых заинтересована Америка. Отмечалось, что Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития, который является одним из главных компонентов для производства разных элементов техники.