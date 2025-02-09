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В Харьковской области остановили добычу газа на месторождении

В Харьковской области полностью остановлена добыча газа на территории месторождения в поселке Водяное из-за разрушения оборудования. Об этом 9 февраля сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Сообщается, что из-за полной потери оборудования и производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов», — указано в сообщении.

Кроме того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов привела к блокированию работы всех месторождений поблизости.

Отмечается, что установка принадлежала украинской нефтегазовой компании «Системоинженеринг». Месторождение разрабатывалось в течение последних 10 лет.

Ранее, 4 февраля, украинские СМИ заявили о потере территорий с редкоземельными металлами, в которых заинтересована Америка. Отмечалось, что Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития, который является одним из главных компонентов для производства разных элементов техники.