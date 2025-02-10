В Киеве, Полтаве и Сумах прогремели взрывы

Очередные взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».
«В Киеве раздались взрывы», — рассказали журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области, в Полтаве, в городе Вознесенск Николаевской области, а также в районе Сум.
В Киеве, Киевской области, а также в Полтавской, Николаевской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога. Сирены в Киеве включены с 23.45 мск.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Сумах и Херсоне, подконтрольном Вооружённым силам Украины, прогремели взрывы.