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В Киеве, Полтаве и Сумах прогремели взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Очередные взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».

«В Киеве раздались взрывы», — рассказали журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Миргород Полтавской области, в Полтаве, в городе Вознесенск Николаевской области, а также в районе Сум.

В Киеве, Киевской области, а также в Полтавской, Николаевской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога. Сирены в Киеве включены с 23.45 мск.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Сумах и Херсоне, подконтрольном Вооружённым силам Украины, прогремели взрывы.