Три беспилотника были уничтожены в небе над Брянской областью, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны ВС РФ обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что благодаря грамотным действиям подразделений ПВО, пострадавших и разрушений нет.
«Службы быстрого реагирования и неотложной помощи работают на месте», — резюмировал глава региона.
Как сообщалось, российские бойцы уничтожили более десяти польских наемников в процессе освобождения Дзержинска в Донецкой Народной Республике.