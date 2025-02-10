Гвардии рядовой Александр Токмачев из Тулуна погиб в зоне СВО

Александр Токмачев из Тулуна, что в Иркутской области, героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Мужчина родился и вырос в Тулуне, в 2006 окончил 11 классов. Создал крепкую и большую семью, стал отцом троих детей. В зону СВО отправился добровольцем, подписав контракт. Решил пойти по стопам деда, он тоже в свое время отважно защищал Родину.
— Гвардии рядовой Токмачев проявил мужество и стойкость в бою, выполняя свой воинский долг с честью. Он сдержал данное слово и доказал, что готов бороться за мир и безопасность своей страны. Действовал как настоящий герой, его подвиги навсегда останутся в памяти тех, кто его знал и любил, — рассказывают в администрации.
Пал во время выполнения боевого задания 3 октября 2024. За проявленные мужество, храбрость и отвагу представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Прощание с героем прошло 7 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Дмитрий Миловидов из Тайшета героически погиб в зоне СВО.