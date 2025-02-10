Украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре

«Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс “Центральный”. БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет». — написал он.
Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, пожара не было.
Кондратьев добавил, что на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, место ЧП оцепили.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.