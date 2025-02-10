Украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре

«Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс “Центральный”. БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет». — написал он.