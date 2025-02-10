Кондратьев: дрон ВСУ повредил многоэтажный жилой комплекс в Краснодаре

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс повреждения жилому комплексу «Центральный» в Краснодаре, проинформировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он рассказал, что обломки рухнули на техническое помещение, расположенное на верхнем этаже многоэтажного ЖК.
«Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс “Центральный”. БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона подчеркнул, что, по предварительным сведениям, в результате атаки Киева никто не пострадал. На месте находятся сотрудники экстренных служб.
«Идёт поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Поручил Евгению Наумову держать ситуацию на контроле, при необходимости оказать жильцам дома помощь», — говорится в публикации губернатора.
Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины повреждения получили свыше 70 квартир.