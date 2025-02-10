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Расчет САУ «Мста-С» уничтожил миномет и склад с боеприпасами ВСУ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы самоходной артиллеристской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В ходе наступательных действий расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата был обнаружен минометный расчет и склад с боеприпасами украинских боевиков, который своим огнем не давал продвинуться нашим подразделениям. Получив разведданные о местонахождении цели, расчет САУ “Мста-С” подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых минометный расчет и склад с боеприпасами были уничтожены, что способствовало продвижению штурмовых подразделений в глубь обороны противника», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что корректировку огня и контроль поражения выявленных цели выполнял расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-30». Данные, поступившие с беспилотника, подтвердили уничтожение украинских боевиков.