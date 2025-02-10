Расчет САУ «Мста-С» уничтожил миномет и склад с боеприпасами ВСУ

«В ходе наступательных действий расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата был обнаружен минометный расчет и склад с боеприпасами украинских боевиков, который своим огнем не давал продвинуться нашим подразделениям. Получив разведданные о местонахождении цели, расчет САУ “Мста-С” подготовил орудие к бою и приступил к выполнению задачи. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых минометный расчет и склад с боеприпасами были уничтожены, что способствовало продвижению штурмовых подразделений в глубь обороны противника», — сказали в ведомстве.